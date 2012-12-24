Янукович уволил Хорошковского
15:28, 24 декабря 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович своим Указом уволил Валерия Хорошковского с должности первого вице-премьер-министра Украины в связи с отставкой Кабинета министров Украины.
Хорошковский освободил место Арбузову
Текст указа от 24 декабря 2012 года размещен на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 14 декабря с.г. В.Хорошковский подал Президенту В.Януковичу заявление об отставке с должности первого вице-премьера в связи с несогласием с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра. В.Хорошковский считает данную кандидатуру «неспособной проводить экономические реформы и защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию».
Напомним, сегодня глава государства назначил первым вице-премьером Сергея Арбузова.
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