Янукович уволил Хорошковского

Текст указа от 24 декабря 2012 года размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря с.г. В.Хорошковский подал Президенту В.Януковичу заявление об отставке с должности первого вице-премьера в связи с несогласием с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра. В.Хорошковский считает данную кандидатуру «неспособной проводить экономические реформы и защищать стратегический курс нашего государства на евроинтеграцию».

Напомним, сегодня глава государства назначил первым вице-премьером Сергея Арбузова.