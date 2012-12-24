Кернес: Ярославский хотел продать «Металлист» вместе со стадионом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил харьковский городской голова Геннадий Кернес.

По его данным, Ярославский «уже давно» пытался продать ФК «Металлист».

«Мне было известно о том, что Ярославский давно продает клуб. Не 19 декабря. Все переговоры ведутся не один день », - сказал Кернес. «Я знал, что в том числе продается стадион. В цене уважаемый человек предусмотрел и стадион », - добавил мэр. При этом он подчеркнул, что Ярославский не имеет права продавать стадион ФК «Металлист», поскольку ему принадлежит только часть помещений под трибунами.

По данным Г.Кернеса, цена, по которой Ярославский продал футбольный клуб, превышает 100 млн дол.

«Я думаю, что уровень соглашения более 100 млн», - подчеркнул городской голова. В то же время он не исключил, что озвученная стоимость по разным причинам будет менее реальной.

Кернес также отверг обвинения харьковского бизнесмена в том, что городские власти препятствуют его деятельности. По мнению мэра Харькова главной причиной продажи ФК «Металлист» является попытка Ярославского получить финансовую выгоду, а также «непонятна ситуация с договорными матчами, которую решает суд в Лозанне».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря депутаты Харьковского горсовета обратились к председателю Харьковского облсовета Сергею Чернову с просьбой передать в коммунальную собственность Харькова областной спортивный комплекс «Металлист». В обращении указано, что в 2007 г. горсовет передал областному совету полномочия по управлению имуществом стадиона. Тогда же объект начали реконструировать к Евро-2012.

24 декабря президент ФК «Металлист» Александр Ярославский из-за претензий и давления городских властей сложил с себя полномочия президента харьковского футбольного клуба «Металлист» и передал обязательства по его финансированию другому инвестору.

В этот же день на официальном сайте ФК «Металлист» было размещено сообщение, что группа компаний «ГазУкраина» достигла договоренности о приобретении у харьковского бизнесмена Александра Ярославского ФК «Металлист» и согласилась выступить в качестве инвестора и обеспечить его стабильное финансирование.