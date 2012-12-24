Эксперты считают, что Арбузову готовят кресло премьера

Сергей Арбузов, назначенный первым вице-премьер-министром Украины, уже весной сможет возглавить правительство, прогнозирует экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

Б.Данилишин заявил, что приветствует решение Президента Виктора Януковича о назначении С.Арбузова на новую должность.

«Могу только приветствовать решение Президента Украины о назначении С.Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. В нынешних условиях на этом посту нужен человек с широкими международными связями, авторитетом в финансовых и банковских кругах мира, равноудаленный от всех олигархических структур. Считаю, что С.Арбузов зарекомендовал себя положительно как председатель Национального банка Украины. В 2008-2009 годах о таком тесном сотрудничестве правительства и Нацбанка можно было только мечтать», - написал Б.Данилишин.

Он также отметил, что после «стажировки» на посту первого вице-премьера С.Арбузов, как единственный кандидат, сможет претендовать на пост премьер-министра.

«Думаю, что, как и в свое время в Национальном банке Украины, он пройдет соответствующую стажировку в правительстве и до весны сможет сформироваться как руководитель правительства. Пока других кандидатур в настоящей президентской команде я не вижу», - заявил Б.Данилишин.

Мнения, что Арбузов может в будущем возглавить правительство придерживается и политолог Владимир Фесенко.

В комментарии Gazeta.ua он отметил, что назначение Президентом Виктором Януковичем заместителей премьер-министра свидетельствует о сохранении баланса сил в окружении главы государства.

"Назначение Сергея Арбузова первым вице-премьером означает, что скоро у нас появится новый премьер-министр. Нынешнее назначение - лишь стажировка, направлено на то, чтобы он получил необходимый опыт работы в правительстве. Ибо это опыт ручного руководства экономикой, социальной сферой. Это существенно другой менеджмент чем, то, что было в Нацбанке. Плюс - это опыт политической работы. Это новый шаг усиления влияния Семьи", - пояснил политолог.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил С.Арбузова первым вице-премьер-министром Украины.

С.Арбузов занимал пост главы НБУ с 2010 года.

По мнению экспертов, кандидатура С.Арбузова рассматривалась на пост премьера, однако Президент решил переназначить на этот пост Николая Азарова.