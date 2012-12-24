Сегодня в Менской колонии суд решит судьбу Луценко

10:00, 24 декабря 2012
Политика
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Сегодня в Менской колонии № 91, что на Черниговщине, состоится судебное разбирательство по ходатайству адвокатов бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко. Дело будет слушать судья Менского районного суда.

Защитники настаивают на освобождении Луценко от наказания по состоянию здоровья

Защитники настаивают на освобождении экс-чиновника от наказания по состоянию здоровья, как это предусматривает Статья 539 Уголовно-процессуального кодекса, сообщает Радио Свобода.

«Есть целый ряд тяжелых заболеваний. Это подтверждается медицинскими документами, которые есть в уголовном деле. Более девяти раз его обследовали, а его надо лечить », - утверждает адвокат Юрия Луценко Алексей Баганец.

В утвержденном в январе 2000 года «Перечне заболеваний, являющихся основанием для представления в суды материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания», кроме онкологических заболеваний, фигурируют цироз печени и некоторые разновидности сахарного диабета. Врачи диагностировали эти болезни у бывшего министра внутренних дел.

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