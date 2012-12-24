Сегодня в Менской колонии суд решит судьбу Луценко

Защитники настаивают на освобождении экс-чиновника от наказания по состоянию здоровья, как это предусматривает Статья 539 Уголовно-процессуального кодекса, сообщает Радио Свобода.

«Есть целый ряд тяжелых заболеваний. Это подтверждается медицинскими документами, которые есть в уголовном деле. Более девяти раз его обследовали, а его надо лечить », - утверждает адвокат Юрия Луценко Алексей Баганец.

В утвержденном в январе 2000 года «Перечне заболеваний, являющихся основанием для представления в суды материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания», кроме онкологических заболеваний, фигурируют цироз печени и некоторые разновидности сахарного диабета. Врачи диагностировали эти болезни у бывшего министра внутренних дел.