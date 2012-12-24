Янукович уволил главу Налоговой службы Клименко

Президент Украины Виктор Янукович отправил в отставку главу Государственной налоговой службы Украины Александра Клименко, занимавшего этот пост с ноября 2011 года.

Об этом сказано в Указе Президента, размещенном на сайте главы государства.

До назначения главой ГНСУ А.Клименко занимал пост первого заместителя главы Госналогслужбы Украины. До назначения в Киев А.Клименко возглавлял Государственную налоговую администрацию в Донецкой области.