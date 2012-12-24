Янукович уволил трех министров

09:46, 24 декабря 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович уволил министров Колобова, Грищенко и Захарченко.

Виктор Янукович

Президент Украины Виктор Янукович уволил трех министров.

Согласно указам, размещенным на официальном сайте главы государства, в связи с отставкой Кабинета министров Украины от должности освобождены Виталий Захарченко с должности министра внутренних дел, Константин Грищенко - с должности министра иностранных дел, Юрий Колобов с должности министра финансов.

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