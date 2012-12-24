Президент Украины Виктор Янукович уволил трех министров.

Согласно указам, размещенным на официальном сайте главы государства, в связи с отставкой Кабинета министров Украины от должности освобождены Виталий Захарченко с должности министра внутренних дел, Константин Грищенко - с должности министра иностранных дел, Юрий Колобов с должности министра финансов.