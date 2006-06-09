Ющенко: новый губернатор Киевщины должен учесть позитивный опыт Жовтяка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с Евгением ЖОВТЯКОМ, который до недавнего времени занимал должность главы Киевской облгосадминистрации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Е.ЖОВТЯК изложил Президенту свою позицию относительно социально-экономической ситуации в области.

Глава государства отметил, что назначение и освобождение от должности главы областной государственной администрации относится исключительно к компетенции Президента.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что преемник Е.ЖОВТЯКА должен учесть позитивный опыт работы предыдущей администрации и сосредоточиться на решении социально-экономических проблем региона.

Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК сегодня в телефонном интервью УНИАН рассказал, что во время сегодняшней полуторачасовой встречи с Президентом тема указа о его увольнении и перспектив его дальнейшего возможного пребывания на должности губернатора Киевщины не обсуждалась. По его словам, на встрече он проинформировал В.ЮЩЕНКО о реальном состоянии дел на Киевщине и о работе своей команды. По его убеждению, “эта информация позволит Президенту сделать выводы о том, что именно реально происходит на Киевщине, кто реально работает для людей, а кто под демагогичными лозунгами стремится получить власть в области для удовлетворения собственных интересов”.