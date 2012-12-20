В оппозиции придумали «кару для тушек»

Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Павловский в эфире "Эра-FM".

"Фракция" Батькивщина "- умеренная, толерантная." Тушек ", предателей надо наказывать, но мы демократическая сила и не можем делать, как Партия регионов в 90-х - вывозить в лес, закатывать в асфальт. Но моральную обструкцию сделать надо: чтобы дети и внуки предателя знали, что он предатель. Надо ставить пикеты, где он живет, писать на заборе, он предатель, подлец, чтобы люди его презирали, руки ему не подавали. Тогда бы мы преодолели это позорное явление ", - сказал Павловский .

В свою очередь, нардеп от фракции Партии регионов Владимир Олийнык отметил, что "тушки" появляются лишь в одной политической силе.

"Заметьте, только из одной политической силы бегут, как из секты. Была Партия регионов и в оппозиции - никакого перехода из нее не было. Был только выход - Чорновила. У каждого есть свои мотивы, и к ним надо прислушиваться", - отметил Олийнык .

Gazeta.ua