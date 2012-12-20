Тимошенко обозначила «фронт работ» для оппозиции

Как сообщается на официальном сайте Ю.Тимошенко, об этом говорится в обнародованном сегодня ее обращении к народным депутатам фракции "Батькивщина" накануне первого рабочего дня новоизбранного парламента.

"Я прошу нашу фракцию возглавить разработку и принятие нового Избирательного Кодекса и немедленно инициировать отмену закона о выборах в Верховную Раду по смешанной системе (то, что мы допустили возвращение мажоритарной составляющей, является нашей стратегической ошибкой, и ее надо исправлять)", - сказала Ю.Тимошенко.

Кроме того, по ее мнению, одновременно с принятием нового избирательного законодательства, уже сейчас нужно заменить "всех слабых и продажных руководителей партийных структур от участка к области и начать мобилизацию миниармии на каждом участке из идеологически крепких и организационно способных людей, которые смогут противостоять "бою без правил" на следующих выборах". "Я не оговорилась, что работу надо начать немедленно. Если мы на следующих выборах Президента Украины, именно мы, не остановим развитие коррумпированной неодиктатуры, то будем нести персональную ответственность за провал позитивного развития Украины", - подчеркнула она.

"Бесконечно критиковать стаю, которая окопалась в президентских и правительственных пенатах, - бесперспективно. Люди лучше оппозиции знают цену правящей партии и ее, если можно так сказать, лидеру. Наша команда обязана четко и понятно для общества представить план возрождения Украины и возвращения справедливости во всех ее проявлениях. Этот план не будет альтернативным, он, этот план, будет единственным, так как действующий Президент и правительство чем бы ни занимались - получается LNG-терминал ", - заявила Ю.Тимошенко.

Лидер партии "Батькивщина" также настаивает на необходимости отмены "всех античеловеческих и антиукраинских законов, которые Чечетов отмахал в прошлом созыве". "Верните государству стратегическую собственность через отмену абсурдных парламентских решений. Ликвидируйте монополии, искусственно созданные украинской олигархией. Монополии, которые истощают нашу экономику и экономически убивают украинские семьи. Вместо всего этого хлама, отмены которого вы добьетесь, настаивайте на принятии наших, подготовленных заранее, законов, разработанных на основе европейских ценностей и европейских стандартов.

Я уверена, вы это сможете. Но для успешности всех последующих действий есть еще одна ключевое условие - создание устойчивой, хорошо скоординированной оппозиционной коалиции в Верховной Раде Украины нового созыва с партиями "Свобода" и "УДАР", - убеждена она.