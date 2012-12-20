Депутатам Киевсовета дали время унять нервы до 25 декабря

Об этом УНИАН сообщили председатель фракции Партии регионов Алексей Омельяненко и председатель фракции «Республика Киев» Денис Москаль.

По их словам, такое решение было принято сегодня на заседании согласительного совета.

В то же время, в секретариате Киевсовета пока официальной информации о дате продолжения заседания нет.

Согласно регламенту, перерыв в заседании может продлиться до следующей недели, уточнили в секретариате.

Напомним, сегодня в Киевсовете возникла конфликтная ситуация между народным депутатом от партии «УДАР» Ярославом Гинко и депутатом Киевсовета из фракции Народной партии Александр Лищенко во время голосования по одному из проектов решений повестки дня работы совета. После этого инцидента депутаты в зале вскочили со своих мест, едва не возникла потасовка. Г.Герега отреагировала на инцидент объявлением короткого перерыва в работе Киевсовета.