Депутатам Киевсовета дали время унять нервы до 25 декабря
Заседание Киевсовета, в котором сегодня был объявлен перерыв, продолжится во вторник, 25 декабря.
Об этом УНИАН сообщили председатель фракции Партии регионов Алексей Омельяненко и председатель фракции «Республика Киев» Денис Москаль.
По их словам, такое решение было принято сегодня на заседании согласительного совета.
В то же время, в секретариате Киевсовета пока официальной информации о дате продолжения заседания нет.
Согласно регламенту, перерыв в заседании может продлиться до следующей недели, уточнили в секретариате.
Напомним, сегодня в Киевсовете возникла конфликтная ситуация между народным депутатом от партии «УДАР» Ярославом Гинко и депутатом Киевсовета из фракции Народной партии Александр Лищенко во время голосования по одному из проектов решений повестки дня работы совета. После этого инцидента депутаты в зале вскочили со своих мест, едва не возникла потасовка. Г.Герега отреагировала на инцидент объявлением короткого перерыва в работе Киевсовета.