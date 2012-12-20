У Януковича изменился рабочий график
13:55, 20 декабря 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Украины Николаю Азарову провести торжественные мероприятия ко Дню милиции.
Янукович еще утром планировал пойти на милицейский праздник
Как сообщает сайт главы государства, в связи с изменениями в рабочем графике В.Янукович не будет принимать участия в торжествах по случаю Дня милиции.
Президент поручил Н.Азарову поздравить с праздником работников органов внутренних дел и вручить им государственные награды.
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