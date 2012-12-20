Тягнибок стал Личностью года по версии журнала «Корреспондент»

Как сообщает Корреспондент.net, по мнению редакции, его популярность отражает основную тенденцию в украинском обществе, а именно - нарастающее недовольство властью и радикализацию электоральных настроений.

Параллельно с подготовкой номера на сайте Корреспондент.net проходило Народное голосование за Личность года 2012. Мнение интернет-пользователей совпало с мнением редакции - здесь также первое место занял О.Тягнибок, за которого проголосовало 40% читателей сайта, принявших участие в опросе.

«Корреспондент» отмечает, что на парламентских выборах в 2012 году праворадикальная партия О.Тягнибока набрала по спискам 10% голосов избирателей. С учетом мажоритарщиков ВО «Свобода» сформировала четвертую по численности фракцию в Верховной Раде - у них 37 мандатов. Настолько высокий результат «Свободы» не мог предвидеть никто. Это значит, что часть украинцев хочет иметь в Раде не просто оппонентов власти, а активную силу, "спецназ оппозиции", утверждает редакция.

"Почувствовавшие себя чужими в своей стране 2,129 млн человек, русско- и украиноязычных, сделали то, что они могли сделать, - скрутили фигу власти и проголосовали за самую радикальную оппозицию, ВО «Свобода». Более 2 млн избирателей впервые за долгое время дали карт-бланш людям с убеждениями и идеологией. И не факт, что голосовавшим за О.Тягнибока и Ко близки их взгляды. Факт, что взгляды эти не позволят свободовцам соблазниться деньгами и - по мнению избирателей - перейти в стан врага", - заявил главный редактор журнала «Корреспондент» Виталий Сыч.

Редакция обращает внимание на то, что Личность года по версии журнала «Корреспондент» это не награда и не признание заслуг, а попытка определить человека, а с ним идеи и тенденции, оказавшие наибольшее влияние на жизнь страны в уходящем году.

В прошлом году Личностью года стала Юлия Тимошенко в связи с процессом над ней, который потряс мир. В 2010 г. это звание получил Виктор Янукович за беспрецедентную консолидацию власти. В 2009 г. в номинации победили сразу трое - Арсений Яценюк, Сергей Тигипко и Анатолий Гриценко - как олицетворение растущего в обществе запроса на альтернативу.

В 2008 г. - Виктор Балога, в 2007 и 2005 годах – Ю.Тимошенко, в 2006 г. - Александр Мороз. В 2004 г. журнал отметил этим званием убедительную победу Виктора Ющенко в напряженной президентской гонке. В 2003 г. первенство отдали одновременно двум политикам – В.Ющенко и Виктору Медведчуку, а перед этим - Леониду Кучме.