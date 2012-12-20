В помещении ОГА начал голодовку предприниматель из Канева

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматель заявил, что протестует «против произвола и коррупции должностных лиц Черкасской ОГА» и требует вмешательства губернатора Сергея Тулуба.

Предприниматель И.Сухобрус – частный перевозчик, имеет автопарк из 36 автобусов. По его словам, власть уже два года препятствует его бизнесу, и даже пытается уничтожить его физически. И.Сухобрус рассказал, что еще два года назад он работал на 18 автобусных маршрутах, а теперь у него остались 4 маршрута, и предприятие оказалось на грани банкротства.

По словам предпринимателя, проблемы у него начались два года назад, когда избрали нового мэра Канева, и новая власть начала вытеснять его из бизнеса.

“За эти два года у меня подожгли новые автобусы, два сгорели дотла. На меня были два нападения, однако эти уголовные дела не расследуются на протяжении двух лет. Весной меня принял губернатор Черкасской области и пообещал, что урегулирует этот вопрос, однако за это время ничего не изменилось”, - рассказал И.Сухобрус.

Предприниматель обещает голодать до тех пор, пока его не примет губернатор и не вмешается в ситуацию.