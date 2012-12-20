Тимошенко выразила благодарность мэрии Рима

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Я глубоко тронута акцией солидарности, проведенной по инициативе ассамблеи депутатов города Рима 26 ноября 2012 года», - говорится в письме Ю.Тимошенко в адрес мэра Рима Джанни Алеманно.

Экс-премьер поблагодарила Дж.Алеманно за личное участие в церемонии размещения баннера на Капитолийском холме и за беспрецедентную инициативу обратиться с предложением о проведении аналогичных акций в других столицах стран-членов ЕС.

«Я и мои однопартийцы, как и все свободные люди Украины, расценивают эту акцию как огромную поддержку нашей борьбы за преодоление тоталитарных тенденций в Украине, за прекращение карательного, политически мотивированного правосудия, за европейский демократический путь развития государства, за присоединение к семье свободных стран», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Она отметила, что для оппозиционеров в Украине чрезвычайно важно было получить этот дружеский знак того, что демократические силы Европы знают об их борьбе и болеют за них.

«Я и мои соратники готовы отдать все силы этой борьбе и спасти нашу Родину от падения в тоталитарный недемократический режим. Мы выстоим и мы победим!

А Ваша поддержка придаст нам сил и уверенности в правоте нашей борьбы и в том, что Европа готова принять в свои ряды свободную, демократическую Украину», - написала Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Риме на фасаде одного из зданий на Капитолийского холме был вывешен портрет Ю.Тимошенко с надписью «Свободу для Юлии Тимошенко» в знак солидарности и поддержки лидера оппозиции Украины.

Мэр Рима заявил о солидарности с Ю.Тимошенко и подчеркнул, что «будет обращаться к мэрам столиц стран Европейского Союза с предложением поддержать эту инициативу Рима».