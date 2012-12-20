46% населения Украины - за таможенный союз (опрос)

При этом 35% опрошенных считают, что Украина должна заключить договор о Зоне свободной торговли и политической ассоциации с Европейским Союзом с последующим вступлением в ЕС, а 19% - не определились со своей позицией.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг», переданные УНИАН.

Как отмечается в сообщении, среди определившихся превалируют сторонники Таможенного союза (57%), сторонников заключения договора о ЗСТ и ассоциации с ЕС - 43%.

Вопрос формулировался так: «Что, по вашему мнению, для Украины лучше: заключить договор о Зоне свободной торговли и политической ассоциации с Европейским Союзом с последующим вступлением в ЕС, или же стать полноправным участником Таможенного союза и Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном?».

Как отмечают социологи, в вопросе выбора между заключением договора о Зоне свободной торговли и политической ассоциации с Евросоюзом с последующим вступлением в ЕС или же полноправным участием в Таможенном союзе и ЕЭП с Россией, Беларусью и Казахстаном наблюдаются существенные региональные расхождения:

Западный регион единственный, где существенно преобладают сторонники договора о ЗСТ и политической ассоциации с Евросоюзом с последующим вступлением в ЕС (66%);

соотношение сторонников вступления в Таможенный союз и ЕЭП и сторонников заключения договора о ЗСТ и политической ассоциации с Евросоюзом с последующим вступлением в ЕС одинаковое в Центральном и Северном регионах;

существенное преимущество сторонники Таможенного союза и ЕЭП имеют на Востоке (54%) и Юге страны (74%).

Согласно результатам опроса, для большинства опрошенных приоритетной является возможность иметь безвизовый режим с Российской Федерацией, даже если для этого Украина должна не вступать в ЕС – так считают 51% опрошенных украинцев. Около 30% украинцев хотели бы, чтобы Украина подписала договор о политической ассоциации и ЗСТ с ЕС, и, став членом Европейского Союза, имела с Россией закрытые границы – с визами и таможнями.

Для 62% определившихся, согласно результатам опроса, приоритетным является сохранение безвизового режима с Россией; вступать в ЕС даже при условии введения виз и таможен с РФ готовы 38%.

Вопрос формулировался так: «Чему Вы отдали бы преимущество: чтобы Украина подписала договор о политической ассоциации с ЗСТ и, став членом Европейского Союза, имела с Россией закрытые границы - с визами и таможнями, или, чтобы Украина не становилась членом Европейского Союза, и имела с Россией открытые границы - без виз и таможен?».

При этом, отмечают социологи, подавляющее большинство населения - 60% - выступают за то, чтобы изменение или принятие новой Конституции происходило путем вынесения на всеукраинский референдум. Лишь 24% респондентов хотели бы, чтобы такие решения принимала Верховная Рада Украины. 16% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Вопрос формулировался так: «Есть разные точки зрения на то, кто должен принимать решение о внесении изменений в действующую Конституцию Украины или принимать новую. Одни считают, что это должна делать Верховная Рада. Другие - что изменение действующей Конституции или принятие новой должно происходить на всеукраинском референдуме. Какая точка зрения Вам ближе?».

При этом идею вынесения вопроса вступления Украины в Таможенный союз на референдум поддерживает большинство населения (62%), а доверить рассмотрение этого вопроса действующей Верховной Раде и Президенту согласны лишь 24%. 15% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Вопрос формулировался следующим образом: «А как должен решаться вопрос о том, вступать или не вступать Украине в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном - это должна решить Верховная Рада и утвердить Президент, или же это решение должно быть принято на всеукраинском референдуме?».

*** Опрос проводился с 5 по 15 декабря 2012 года в 24 областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Всего опрошено 2003 респондента. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и соотношении переменных от 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 составляют 1,34–2,24 процента. Метод получения информации: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face).