Рыбак заставит каждого народного депутата голосовать персонально

14:00, 19 декабря 2012
Политика
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Глава Верховной Рады Украины Владимир Рыбак будет настаивать на персональном голосовании каждого народного депутата.

Володимир Рибак

Об этом В.Рыбак заявил, отвечая на вопрос телеканала «Рада», сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По его словам, такая позиция не всем может понравиться, но все парламентарии должны соблюдать законодательство. Депутат, отметил председатель ВР, должен вносить законодательные предложения, работать в комитетах, выполняя свою избирательную программу, и «голосовать за себя».

Председатель Верховной Рады отметил, что в случае несогласия депутата с тем или иным решением, он должен выражать свою позицию путем голосования «против», но не мешать парламенту работать в нормальном режиме.

Верховная Рада, заявил В.Рыбак, является площадкой для дискуссий, а не для драк.

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