Рыбак заставит каждого народного депутата голосовать персонально

Об этом В.Рыбак заявил, отвечая на вопрос телеканала «Рада», сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По его словам, такая позиция не всем может понравиться, но все парламентарии должны соблюдать законодательство. Депутат, отметил председатель ВР, должен вносить законодательные предложения, работать в комитетах, выполняя свою избирательную программу, и «голосовать за себя».

Председатель Верховной Рады отметил, что в случае несогласия депутата с тем или иным решением, он должен выражать свою позицию путем голосования «против», но не мешать парламенту работать в нормальном режиме.

Верховная Рада, заявил В.Рыбак, является площадкой для дискуссий, а не для драк.