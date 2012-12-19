Рыбак заставит каждого народного депутата голосовать персонально
14:00, 19 декабря 2012Политика
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Глава Верховной Рады Украины Владимир Рыбак будет настаивать на персональном голосовании каждого народного депутата.
Владимир Рыбак прогнозирует, что его позиция не всем понравится
Об этом В.Рыбак заявил, отвечая на вопрос телеканала «Рада», сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
По его словам, такая позиция не всем может понравиться, но все парламентарии должны соблюдать законодательство. Депутат, отметил председатель ВР, должен вносить законодательные предложения, работать в комитетах, выполняя свою избирательную программу, и «голосовать за себя».
Председатель Верховной Рады отметил, что в случае несогласия депутата с тем или иным решением, он должен выражать свою позицию путем голосования «против», но не мешать парламенту работать в нормальном режиме.
Верховная Рада, заявил В.Рыбак, является площадкой для дискуссий, а не для драк.
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