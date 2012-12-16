Азаров: Противопоставление ЕС и ТС создается искусственно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире первого Национального телеканала.

«Это искусственное противопоставление, которое придумано и активно насаждается нашим людям. Некоторые политики или из-за недопонимания, или из-за специальной политической цели стараются провести этот водораздел. На самом деле водораздела нет», - заявил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что Украина имеет и справа, и слева, по сути, соседей в виде таможенных союзов, с которыми необходимо развивать сотрудничество .

«Наша страна находится между двумя образованиями, которые по сути своей, по статусу являются таможенными союзами. И там, и там нам надо найти взаимодействие и возможности для развития нашей экономики, для реализации различных кооперационных проектов», - сказал Н.Азаров..

При этом он подчеркнул, что со странами Таможенного союза у Украины в свое время уже была единая экономическая и транспортная системы.