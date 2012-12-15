Рыбак пообещал разобраться со спиленным забором и вспомнил девяностые

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что в ситуации с забором около парламента нужно разобраться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак сказал в программе «Большая политика».

Он сказал: «Я без понятия. Я скажу откровенно и честно - я не знаю этот вопрос».

По его словам, с этим вопросом нужно разбираться, в частности, Регламентный комитет парламента должен обсудить его и внести проект решения на рассмотрение ВР.

При этом В.Рыбак отметил, что в 90-ые годы в Донецке были митинги шахтеров, но «нигде никакие заборы я не выставлял». «Я выходил и вел дискуссию. Да, это тяжело, это неприятно, но если ты пришел в политику, то закрываться не надо, надо встречаться с людьми и разговаривать», - подчеркнул он.

Как известно, «Свобода» в первый день работы Верховной Рады демонтировала часть забора около парламента, который был установлен, чтобы не допустить митингующих к зданию ВР.