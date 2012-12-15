Бессмертный: У Медведчука есть все шансы возглавить СНБО

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

Как считает Бессмертный, нынешний глава СНБО Андрей Клюев возглавит администрацию Президента или получит другую должность. И задержка с объявлением состава нового правительства объясняется именно решением этого вопроса.

«Дело в том, что нынешняя Конституция настоящим премьер-министром Украины определяет Виктора Федоровича Януковича, а первым вице-премьером в этом правительстве является Николай Янович Азаров. Что касается всех остальных фигур - это пасьянс, и здесь следует ожидать назначения секретарем СНБО Виктора Владимировича Медведчука, и тогда передвижения по всей остальной карте. Если это произойдет, а об этом ведутся разговоры не только внутри Украины, но и будут вестись разговоры в Кремле, очевидно, что это изменит ситуацию, и тогда мы будем искать Андрея Клюева на месте руководителя Администрации или на какой-то должности в правительстве », - заявил Бессмертный.

С таким мнением не соглашается заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый, который отмечает, что у Медведчука есть своя важная миссия, которую он успешно развивает - это проведение референдума относительно присоединения Украины к Таможенному союзу.

«О предположении относительно Медведчука, я не думаю, что будет именно такое назначение. У Виктора Владимировича своя миссия есть, он ее развивает успешно при ресурсной большой поддержке, его цель - референдум. Я не думаю, что референдум по вступлению в Таможенный союз можно проводить с должности секретаря СНБО. Скорее всего, наоборот, на этом посту может быть человек, который должен каким-то образом показать какое-то европейское лицо Януковича », - отметил Чалый.