Губернатор считает сцены из Верховной Рады посмешищем

Как передает корреспондент УНИАН об этом Н.Костяк заявил на брифинге после сессии Херсонского облсовета.

В частности, он отметил, что, скорее всего, выборы мэра Херсона состоятся в марте-апреле 2013 года.

«У меня есть свое видение, но однозначно, - это будет представитель Партии регионов (новым мэром – УНИАН). Давайте просто поразмышляем: в городском совете 76 депутатов, плюс - председатель, то есть 77. Из них депутатов от Партии регионов - 49. Было 46, потом еще трое добавились. Допустим, что победил представитель Объединенной оппозиции. Какое будет после этого сотрудничество с депутатским корпусом? Мы уже это проходили, когда открывали сессию, и не могли ее закрыть. Посмотрите, что сегодня происходит в Верховной Раде. Посмешище на весь мир! Сегодня Европарламент обратил на внимание на то, что происходит в Украине. Нужна конструктивная работа на всех уровнях: в сельской, городской, районной, областной и Верховном советах», - считает Н.Костяк.

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Также губернатор отметил, что, по его мнению, жители Херсона хотели бы видеть мэром человека, который будет работать конструктивно для жителей города.

"Областной центр должен развиваться очень быстрыми темпами", - считает Н.Костяк.

Как сообщал УНИАН, согласно объявленным Центральной избирательной комиссией результатам выборов, в мажоритарном избирательном округе №182 победителем стал действующий мэр Херсона Владимир Сальдо. Он набрал 27 183 голосов избирателей (37.9%). Его отрыв от пришедшего вторым представителя ОО "Батькивщина" Алексея Урсуленко составил всего 934 голоса. Также отметим, что более 5,5 тысяч бюллетеней на этом округе были испорчены.