У Попова предупредили: выплата 20% надбавки учителям под угрозой

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко во время общественного обсуждения государственного бюджета Украины на 2013 год, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, сегодня объем фонда стимулирования в структуре бюджета города составляет 812 млн. грн, что позволяет удерживать пропорцию между средней зарплатой в городе в целом и зарплатой в бюджетном секторе.

«У руководителей бюджетных учреждений есть определенные стимулы осуществлять отбор квалифицированных работников, которые должны реализовывать непростые задачи в условиях реформирования, происходящего почти во всех отраслях. Чтобы быть объективным, отмечу, что без взаимодействия между КГГА и правительством в течение 2012 году ситуация в бюджетной сфере была бы значительно хуже. Так, только дополнительных дотаций из госбюджета получено 953,6 млн. грн. Однако мы совсем не уверены, что так же будет и в 2013 году. Реально ситуация такова, что для того чтобы платить соответствующую зарплату работникам бюджетных учреждений, нам нужно 1,2 млрд грн, которых госбюджет нам не дает. Только на финансирование стимулирующих надбавок необходимо 812 млн. грн. Если их индексировать с учетом роста зарплаты в 2012 году, это около 1 млрд грн. Свободных ресурсов, чтобы решить проблему своими силами, у нас нет», – подчеркнул Р.Крамаренко.

Р.Крамаренко отметил, что сегодня городская власть имеет два сценария выхода из ситуации, однако оба варианта не устраивают: оставить фонд оплаты труда в пределах назначений 2012 года без повышений или увеличить фонд оплаты труда почти на 1 млрд грн и лишить город перспективы расчетов по другим направлениям, таким как транспорт, ЖКХ, благоустройство.

«Нам очень необходим пересмотр основных показателей государственного бюджета в отношении столицы. Других вариантов нет», – сказал заместитель председателя КГГА.