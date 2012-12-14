Аваков будет добиваться закрытия уголовного дела против него

Народный депутат, член фракции «Батькивщина» Арсен Аваков уверен, что исчерпывающая правовая позиция его защиты позволит доказать беспочвенность выдвинутых против него обвинений и заставит прокуратуру закрыть возбужденное уголовное дело. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Я считаю, что исчерпывающая правовая позиция по обвинению в этом деле, которое мне приписывают, очень быстро разобьет это дело, там ничего не останется. Я думаю, что мы без проблем можем презентовать в прокуратуре, в том числе лично от меня, нашу позицию и тем самым обезоружить воинственный государственный орган, который все время хочет что-то доказать негативное», - заявил Аваков.

«Моя защита подала в суд и в присутствии прокуратуры добилась отмены в отношении меня меры пресечения. Но обвинения не сняты, и считаю, что мы будем работать в этом направлении. Если есть право, если есть состязательный процесс, то мы уверены в результате», - добавил он.