Аваков будет добиваться закрытия уголовного дела против него
Нардеп будет добиваться закрытия уголовного дела, возбужденного против него.
Народный депутат, член фракции «Батькивщина» Арсен Аваков уверен, что исчерпывающая правовая позиция его защиты позволит доказать беспочвенность выдвинутых против него обвинений и заставит прокуратуру закрыть возбужденное уголовное дело. Об этом он заявил в эфире «5 канала».
«Я считаю, что исчерпывающая правовая позиция по обвинению в этом деле, которое мне приписывают, очень быстро разобьет это дело, там ничего не останется. Я думаю, что мы без проблем можем презентовать в прокуратуре, в том числе лично от меня, нашу позицию и тем самым обезоружить воинственный государственный орган, который все время хочет что-то доказать негативное», - заявил Аваков.
«Моя защита подала в суд и в присутствии прокуратуры добилась отмены в отношении меня меры пресечения. Но обвинения не сняты, и считаю, что мы будем работать в этом направлении. Если есть право, если есть состязательный процесс, то мы уверены в результате», - добавил он.