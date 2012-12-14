Зарубежные СМИ: Американские юристы раскритиковали суд над Тимошенко

Об этом говорится в статьях NY Times и Daily Telegraph по поводу публикации Министерством юстиции Украины отчета международной юридической фирмы «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP», которые цитирует пресс-служба ВО «Батькивщина».

В частности, NY Times отмечает, что «в отчете, подготовленном по поручению правительства Украины командой американских юристов, делается заключение о том, что во время прошлогоднего судебного процесса над бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко по обвинениям в превышении служебных полномочий были нарушены ее важные права, и что она была незаконно взята под стражу еще до осуждения и вынесения приговора».

Как пишут авторы статьи Девид Херценхорн и Девид Сенгер, «юристы во главе с бывшим советником Президента Обамы в Белом Доме Грегори Б. Крейгом пришли к заключению, что Ю.Тимошенко было отказано в присутствии адвоката на «крайне важных этапах» судебного процесса, а в иных случаях ее адвокатам незаконно отказывали в вызове необходимых свидетелей».

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«Эти заключения допускают, что Ю.Тимошенко сможет добиться успеха в своем иске, который рассматривается Европейским судом по правам человека», - говорится в статье.

По информации NY Times, «отчет фирмы «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom» датируется сентябрем 2012 года, но украинское правительство его придерживало».

Так, в отчете юристы «Skadden» остро раскритиковали ведение судьей процесса над Ю.Тимошенко.

«Способность Тимошенко защищаться в суде была подорвана до такой степени, которая считалась бы неприемлемой согласно западным стандартам надлежащего судебного процесса и верховенства права», - написали юристы, описывая то, как от процесса устраняли свидетелей защиты, говорится в статье.

По информации автора статьи в Daily Telegraph, правительство Украины заказало отчет у команды американских юристов в апреле, готовясь к защите в Европейском суде по правам человека.

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«Аналитики считают, что правительство надеялось с помощью этого отчета найти оправдание для приговора Ю.Тимошенко, но теперь высокопоставленные должностные лица будут вынуждены бороться с новыми призывами освободить Ю.Тимошенко после того как в отчете отмечается, что суд над ней был несправедливым», - пишет Том Парфитт.

В статье Daily Telegraph цитируются слова Д.Крейга, что юристы пришли к заключению, что Ю.Тимошенко «не предоставили справедливое судебное разбирательство, ей не была предоставлена возможность представить всех свидетелей», «.свидетелям обвинения давали возможность свидетельствовать тогда, когда в зале суда отсутствовали защитники Ю.Тимошенко.».

Эксперт по правовым вопросам, с которыми консультировался Daily Telegraph, заявил, что процессуальные нарушения, «вероятно бы, привели к отмене приговора» на западе.

Но в статье также отмечается, что также Д.Крейг подтвердил, что в докладе отмечается, что адвокаты Тимошенко не доказали в суде, что она пострадала от «избирательного преследования». Он объяснил, что он и его коллеги не изучали, были ли факты политического давления вне зала суда, чтобы начать судебное преследование.

«Мы не оценивали политические мотивы лиц, принимающих решения в Украине на основе политической истории или личной преданности», сказал он. «Мы изучали судебные записи». Крейг сказал, что он и его коллеги имели возможность беспрепятственно встречаться с кем угодно во время подготовки доклада, и провели около пяти часов, разговаривая с госпожой Тимошенко в тюрьме.