Нанятые Минюстом юристы не нашли политики в приговоре Тимошенко

Ведущая международная юридическая фирма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не нашла доказательств политической мотивации в приговоре экс-премьер-министру Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

По сообщению пресс-службы, Минюст Украины получил отчет юридической компании «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» относительно правового исследования дела Ю.Тимошенко о превышении ею служебных полномочий при заключении контрактов между российской компанией «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

«Эта юридическая компания, в соответствии с заключенным с ней договором, предоставила независимый отчет, отражающий с точки зрения права течение событий, которые стали предметом судебного разбирательства, и сам судебный процесс. Отчет дает аргументированные ответы на критику тех, кто ставил под сомнение весь процесс и приговор», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечает Минюст, дело Ю.Тимошенко привлекло внимание международного сообщества, которое главным образом было сосредоточено на претензиях Ю.Тимошенко относительно политической мотивации дела и нарушении ее прав.

По этой причине Министерство юстиции обратилось в ведущую международную юридическую фирму с просьбой провести исследование этого дела, принимая во внимание все правовые документы и мнения всех сторон.

«Доклад, который публикуется сегодня на сайте Министерства юстиции Украины, свидетельствует о том, что Юлия Тимошенко безосновательно утверждает о политической мотивации этого дела, и не предоставляет никаких фактов, которые могли бы стать причиной для отмены ее приговора в соответствии с европейскими или американскими стандартами», – говорится в сообщении.

В докладе также указывается, что поведение Ю.Тимошенко в суде «было бы неприемлемым в других странах и, скорее всего, это имело бы следствием решение о неуважении к суду».