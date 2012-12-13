Лавриновича обвиняют в манипуляциях с отчетом американских юристов

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ОО «Батькивщина» в связи с публикацией Министерством юстиции отчета международной юридической фирмы «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP».

В частности, авторы заявления напоминают, что «эта фирма была нанята правительством в апреле этого года для оценки хода суда по «газовому» делу против Ю.Тимошенко. Причем сразу возник скандал, поскольку неоднократно заявлялось, что стоимость контракта составляет всего 12 тысяч долларов, при этом никакие дополнительные расходы не возмещаются». Вместе с тем, отмечают в «Батькивщине», «лишь один перелет команды юристов «Скадден» из Вашингтона в Киев - а таких перелетов было около десяти - стоит ориентировочно 15 тысяч долларов США. Таким образом, стоимость только перелетов в десятки раз превысила задекларированную правительством стоимость контракта. Юристы же «Скадден» неоднократно отказывались ответить на вопрос, кто оплачивал разницу и соответственно кто является фактическим заказчиком этой работы».

Также в «Батькивщине» напоминают, что «эти американские юристы неоднократно заявляли, что в свою команду они не привлекали специалистов по украинскому праву. То есть по каким критериям оценивались нормы украинского права, если ни один специалист не был привлечен, - до сих пор неизвестно».

Но, говорится в заявлении, даже эти «абсолютно предвзятые» юристы в действительности вынуждены были признать в своем отчете «абсолютно очевидные вещи, которые пресс-служба Минюста скрыла:

1. Суд над Ю.Тимошенко не был справедливым и не отвечал базовым международным стандартам.

2. Ю.Тимошенко была арестована и содержалась под стражей незаконно и с нарушением базовых международных стандартов.

3. Ю.Тимошенко была лишена элементарных возможностей реализовывать свое право на защиту».

В то же время в «Батькивщине» отмечают, что «юристы из фирмы «Скадден» не смогли предоставить ответ на следующие логичные вопросы: а почему же происходили все эти нарушения, которые они зафиксировали? Почему апелляционный и кассационный суды признали правосудие Киреева едва не идеальным? Очевидно, выполняя волю своего неизвестного благотворителя, они предпочли закрыть глаза на эти простые вопросы и сказать, что они не увидели здесь политики»

При этом в «Батькивщине» подчеркивают, что по американским стандартам, «на которые радостно ссылается Минюст, Виктор Янукович никогда бы не стал Президентом Украины. По американским стандартам» Верховная Рада Украины никогда бы не была избрана в таком составе, в котором она сейчас работает».

При этом авторы заявления задают еще один вопрос: «почему отчет, датированный октябрем, вдруг всплыл в публичной плоскости в день голосования резолюции по Украине в Европейском парламенте? В отличие от американских юристов из фирмы «Скадден», украинским гражданам ответы на эти вопросы абсолютно понятны», говорится в заявлении.

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Сегодня, 13 декабря, пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что ведущая международная юридическая фирма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не нашла доказательств политической мотивации в приговоре экс-премьер-министру Юлии Тимошенко.

По сообщению пресс-службы Минюста, «в отчете «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» показано, как Ю.Тимошенко превысила свои полномочия и совершила преступление:

1) подготовила директивы, в которых излагались условия, о которых она договорилась с премьер-министром Российской Федерации;

2) дала поручение руководителю НАК «Нафтогаз Украины» подписать соглашение с «Газпромом» без его одобрения Кабинетом министров Украины, угрожая уволить его в случае отказа подписать это соглашение;

3) ввела в заблуждение руководителя НАК «Нафтогаз Украины», предоставив ему официальный документ с ее подписью и печатью Кабинета министров Украины, несмотря на то, что Кабинет министров Украины не утверждал данный документ под названием «директивы»».

«Даже в случаях, когда доклад «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» ставит под сомнение некоторые процессуальные решения суда, отмечается, что эти решения принимались, учитывая действия подсудимой, направленные на препятствование или прекращение работы суда», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.

Сторонники Ю.Тимошенко обвиняют нынешнюю власть во главе с Президентом Виктором Януковичем в политической мотивированности дела Ю.Тимошенко, объясняя это тем, что Ю.Тимошенко является основным политическим противником В.Януковича и угрозой для него на будущих президентских выборах 2015 года. Эту точку зрения разделяют многие эксперты, ключевые международные организации, правительства многих европейских стран, США и других, требуя освобождения Ю.Тимошенко из тюрьмы.

На данный момент защита Ю.Тимошенко ожидает решения Европейского суда по правам человека по ее жалобе на нарушение Европейской конвенции по правам человека по ст. 5 и ст. 18 (незаконность задержания и содержания под стражей; политические мотивы преследования), появление которого прогнозируется после 15 декабря 2012 года.