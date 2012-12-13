МВФ подтверждает приезд миссии в Украину после новогодних праздников

«Миссия Фонда была перенесена с декабря на вторую половину января, и мы сообщали об этом на своем веб-сайте. Детали дальнейшего сотрудничества и программы будут обсуждаться во время визита миссии во второй половине января», - сказал Д.Райс.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд переносит визит миссии, запланированный на 7-17 декабря, на вторую половину января 2013 года. Вместе с тем, в конце ноября глава представительства МВФ в Украине Макс Альер сообщил, что миссия МВФ прибудет в Украину 7 декабря по просьбе властей, во главе с руководителем миссии Кристофером Джарвисом. Вместе с тем, накануне директор департамента МВФ по международным делам не называл дату приезда миссии МВФ в Украину, поскольку, по его словам, Фонд не получал приглашений от украинской стороны.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

7 декабря Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Вслед за ним суверенные рейтинги были понижены рейтинговым агентством Moody’s. Затем были снижены рейтинги Киева, Харькова, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма, а также ряда предприятий, в частности, холдинга «Метинвест», горнорудной компании Ferrexpo, 11 украинских банков и одной лизинговой компании.