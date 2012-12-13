Евродепутат предлагает призвать демсилы Украины не сотрудничать с ВО «Свобода»

08:51, 13 декабря 2012
Политика
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В Европарламенте предлагают призвать демократические партии Украины не сотрудничать с ВО “Свобода”.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в единственной зарегистрированной поправке к согласованному тексту проекта резолюции относительно ситуации в Украине, которую предложил депутат Кристиан Вигенин (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Болгария).

Согласно предложению депутата, текст резолюции предлагается дополнить следующим пунктом: “(Европарламент) обеспокоен ростом националистических настроений в Украине, выраженном в поддержке партии “Свобода”, которая, в результате, является одной из двух новых партий, вошедших в Верховную Раду. Напоминает, что расистские, антисемитские и ксенофобские взгляды противоречат фундаментальным ценностям и принципам ЕС. Таким образом, призывает продемократические партии в Верховной Раде не взаимодействовать, не поддерживать и не формировать коалиций с этой партией”.

Как сообщал УНИАН, голосование за проект резолюции относительно ситуации в Украине состоится в Европарламенте сегодня.

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