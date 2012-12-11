Лукашенко не желает сыновьям президентской судьбы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил сегодня в Минске на встрече с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии.

«Хочу ли я президентской судьбы своим детям? Никогда в жизни! Я не хочу, чтобы они еще раз прошли этим путем. Вы не представляете, что такое президентство отца для моей семьи. И никто меня не упрекнет в том, что я хочу, чтобы мои дети были президентами», - сказал А.Лукашенко.

При этом А.Лукашенко назвал выдумкой разговоры о том, что он готовит своего младшего сына Николая в президенты.

«Я честно скажу: я, видимо, не доживу до того времени, когда мой младший сын захочет стать президентом. Это досужие разговоры о преемнике. Ему-то еще 8 лет. Представьте: еще 30 лет надо – я в 38 стал президентом, - чтобы (ему) стать президентом. Это мне будет под 90! Это я уже на том свете буду, поверьте! Понимаете, проработав столько президентом, это же каждый день нервы... Я не планирую жить до 90, но если доживу, спасибо господу, дай бог!», - сказал А.Лукашенко.

Президент Беларуси хочет, чтобы его дети «спокойно воспитывали своих детей и, самое главное, чтобы в них, как и в меня, палками не бросали».

«Поверьте, это главное!», - подчеркнул А. Лукашенко.

Как известно, у Президента Беларуси трое сыновей - Виктор, Дмитрий и Николай.