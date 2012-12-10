Нардеп требует 200 тысяч от районной газеты за клевету

Об этом УНИАН сообщил главный редактор газеты «Зоря Рахівщини» Михаил Юращук.

По его словам, народный депутат В.Петёвка подал к трем жителям Раховского района Закарпатья, написавшим открытое письмо в газету, а также к самому изданию исковое заявление, в котором указывает, что районная газета в своем номере за 20 октября 2012 года распространила недостоверную информацию, которая позорит его честь, достоинство и деловую репутацию.

В частности, как говорится в исковом заявлении, копия которого передана УНИАН, в статье, опубликованной в газете «Зоря Рахівщини», речь шла о том, что В.Петёвка якобы «осуществлял подкуп избирателей, вместе с командой проводя нечестную политическую борьбу».

Депутат в своем исковом заявлении требует признать клеветой информацию, которая опубликована в газете, опровергнуть распространенные сведения и извиниться перед ним, а также взыскать с ответчиков и газеты 200 тыс. грн в качестве компенсации за моральный вред.

Как говорится в заявлении, взысканные средства В.Петёвка просит перечислить на обустройство гардеробов в школах Раховского района.

Как сообщил УНИАН главный редактор газеты «Зоря Рахівщини» М.Юращук, письмо-обращение от граждан о подкупе избирателей В.Петёвкой действительно поступило в редакцию газеты, оно должным образом зарегистрирована и, соответственно. опубликовано. «В том письме нет утвердительной позиции, есть только указание «люди говорят», корреспонденты высказали свою точку зрения, ни больше ни меньше. Редакция ничего не нарушила, опубликовав это письмо. Публикация таких писем говорит о демократии, мы не нарушили честь и достоинство лица. Все базировалось на том, что люди сами обратились и так и написали: «люди говорят».

“С каких пор газета не имеет права выражать позицию своих читателей?», - спрашивает М.Юращук.

Справка УНИАН. «Зоря Рахівщини» – единственная государственная районная газета Раховского района Закарпатской области. Раховский район во время парламентских выборов 2012 года территориально входил в одномандатный мажоритарный округ № 72, в котором победил В.Петёвка, выдвиженец политической партии «Единый центр».

В 2005 году, занимая должность председателя Закарпатской ОГА (экс-министр МЧС Украины, член Единого Центра), Виктор Балога требовал в судебном порядке от трех закарпатских изданий – газет «РІО», «Неділя», «Старий замок Паланок» - 100 тыс. грн в качестве компенсации за моральный вред; еще 125 тыс. грн. В.Балога требовал от главного редактора газеты «Старий замок Паланок». Причиной всех исков были опубликованные в изданиях интервью с тогдашним народным депутатом от 70-го округа Сергеем Ратушняком, в которых нардеп сделал резкие высказывания в адрес руководителя Закарпатской области.