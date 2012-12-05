Янукович и Азаров разработали программу для будущего премьера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам в Ашхабаде.

По словам В.Януковича, Украина должна сегодня много сил уделять кризису, который надвигается на страну.

Он отметил, что уже готова программа развития страны, которую он вскоре предложит на рассмотрение.

При этом В.Янукович сказал, что от того, как будет воспринимать эту программу потенциальный кандидат на должность премьер-министра, также будет зависеть его решение относительно будущего главы правительства.

В.Янукович оиметил, что в разработке этой программы определенное участие принимал премьер Николай Азаров.