В «чемпионате» СНГ по коррупции Украина уступила только странам Средней Азии

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам Индекса восприятия коррупции-2012 от Transparency International (ИВК)

«Уровень коррупции, злоупотребление властью и кулуарные интриги все еще остаются во многих странах чрезвычайно высокими. Индекс восприятия коррупции – 2012 от Transparency International наглядно подтверждает, что коррупция все еще процветает в обществе по всему миру», - сказано в документе.

Две трети всех стран, указанных в Индексе 2012 года, получили по рейтингу менее 50 баллов по шкале от 0 (очень коррумпированные страны) до 100 (коррупции нет).

Согласно Индексу восприятия коррупции-2012 Дания, Финляндия и Новая Зеландия занимают первые места с рейтингом в 90 баллов. Этому способствовал широкий доступ к информационным системам и законам, которые их регулируют на государственном уровне.

Афганистан, КНДР и Сомали опять имеют самый высокий уровень коррупции.

К аутсайдерам по Индексу восприятия коррупции–2012 относятся также страны Еврозоны, влияние финансового и экономического кризиса для которых стало самым чувствительным. «Чтобы противостоять финансовому кризису, Transparency International неоднократно призывало европейские государства направить усилия по борьбе с коррупцией в общественный сектор, обращаясь к самым прозрачным государственным учреждениям с просьбой усилить антикоррупционную деятельность», - сказано в пресс-релизе.

Также в Transparency International отмечают, что многие страны (от Ближнего Востока до Азии и Европе), в которых граждане призывали политических лидеров бороться с коррупцией, получили по Индексу неизменные, или и худшие показатели.

«Вопрос коррупции является ведущей темой по всей земле, – подчеркнул директор-распорядитель Transparency International Кобус де Свардт. – Страны с ведущей экономикой должны выступать примером, поэтому их институты должны быть полностью прозрачными, а руководители – подотчетными. Это является обязательным условием, поскольку их организации играют важную роль в предотвращении коррупции по всему миру».

Согласно сравнительной таблице, обнародованной на сайте организации, США находятся на 19-ом месте (73 балла) в Индексе восприятия коррупции-2012, Польша – на 41-ом (58 баллов), Китай – 80 (39 баллов), Индия – 94 (36 баллов).

Самое высокое – 32 - из постсоветских стран место в рейтинге занимает Эстония (64 балла), Грузия оказалась на 51-ом месте (52 балла), Молдова – 94-ом (36), Армения – 105-ом (34 балла), Беларусь – 123-ем (31 балл), Казахстан и Россия разделили 133-е место (у обоих по 28 баллов), Азербайджан – на 139-ом месте (27 баллов).

Украина вместе с Бангладеш, Камеруном, ЦАР, Республикой Конго, Сирией находится на 144-ом месте (у всех стран по 26 баллов), сразу после них, на 150-ом месте, идут Эритрея, Гвинея-Бисау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай (по 25 баллов).

По данным Transparency International, среди бывших стран СССР выше, чем в Украине, уровень коррупции только в Киргизстане (154-е место), Таджикистане (157), Туркменистане и Узбекистане (оба – на 170-ом месте).