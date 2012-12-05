Азаров называет проект госбюджета максимально экономным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил в среду, 5 декабря, на заседании Кабинета министров.

«К большому сожалению, он (проект бюджета-2013 - УНИАН) снова антикризисный, поскольку мировой кризис снова наступает на Украину. Поэтому бюджет максимально экономный, но именно поэтому абсолютно подтвержден реальным ресурсом экономики», - сказал Н.Азаров.

По его словам, концепция бюджета - максимально использовать возможности внутреннего рынка, увеличить потребление отечественных товаров и услуг.

«Бюджет учитывает такие системные стимулы развития нашей экономики и социальной сферы в 2013 году, как снижение налога на прибыль, что будет способствовать детенизации экономики; предоставление налоговой социальной льготы уязвимым категориям граждан: они не уплатят налог на доходы физических лиц в размере 5 млрд гривень, эти средства останутся на потребление самих граждан. Государство вернет налог на доходы физических лиц тем гражданам, которые несут расходы на обучение, а также платят ипотечные кредиты», - сказал Н.Азаров.

Он также добавил, что весь дополнительный ресурс бюджета будет направлен на повышение доходов людей, а именно на повышение среднемесячной пенсии на 104 гривни, повышение среднемесячной зарплаты на 260 гривень, увеличение помощи на ребенка на 2 000 - 7 400 грн, существенное увеличение размеров минимальной зарплаты, окладов работникам бюджетных учреждений.

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«В четверг Верховная Рада будет рассматривать проект бюджета. От его утверждения будет зависеть, как будет жить государство, как будет развиваться его экономика и промышленность, строительство и сельское хозяйство, наука и образование, медицинская помощь и социальная защита», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять закон о Государственном бюджете Украины на 2013 год с предельным объемом дефицита 50,4 млрд грн, что составляет 3,2% от прогнозируемого на 2013 год номинального ВВП в объеме 1,576 трлн грн.

Доходы госбюджета на 2013 год предлагается установить на уровне 361,51 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 315,224 млрд грн. Расходы госбюджета предлагается запланировать на уровне 410,661 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 363,65 млрд грн.

Предельный объем дефицита общего фонда госбюджета планируется установить на уровне 44,535 млрд грн.

Бюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 5,5%, фонд оплаты труда – 482,3 млрд грн.