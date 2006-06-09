От Москаля у крымского криминалитета начинается истерика

Глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК назвал истеричной реакцию депутатов Верховной Рады Автономной Республике Крым на деятельность Постоянного представителя Президента Украины в Крыму Геннадия МОСКАЛЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.РЫБАЧУК заявил на сегодняшнем брифинге в Симферополе, комментируя заявление ряда политиков Крыма, в частности Нестора ШУФРИЧА, о необходимости обратиться к Президенту Украины с просьбой уволить его представителя Г.МОСКАЛЯ.

«Если отвечать репликой господина ШУФРИЧА, о том, что господин МОСКАЛЬ далек от Крыма, то я скажу, что господин МОСКАЛЬ намного ближе к крымским политикам, - заявил О.РЫБАЧУК. - По крайней мере, по сравнению с господином ШУФРИЧЕМ, ближе к Крыму на десятки километров».

Глава Секретариата Президента заявил, что убрать Г.МОСКАЛЯ с должности пытается крымский криминалитет, некоторые представители которого по итогам выборов получили мандаты в парламенте Крыма. «Вот суть такой нервной, истерической реакции, - заявил О.РЫБАЧУК. - Только этим я могу объяснить, что деятельность МОСКАЛЯ делает невозможным многие благие в кавычках намерения депутатов, которые думали, что, придя к власти, они наведут в Крыму свой порядок». Как подчеркнул О.РЫБАЧУК, «ни господин МОСКАЛЬ, ни центральная власть этого не допустят».

6 июня депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым приняли заявление, в котором говорилось, что они «считают недопустимым пребывание Г.МОСКАЛЯ в должности Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым».

На заседании парламента Крыма ряд депутатов заявили, что Г.МОСКАЛЬ виноват в обострении ситуации в автономии, так как дезинформирует Президента о подготовке учений «Си Бриз-2006». В частности, депутат ВР АРК Н.ШУФРИЧ заявил, что «МОСКАЛЬ также далек от Крыма, как и от секса».