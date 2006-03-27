В Киевскую ТИК с 14.00 не поступают данные с участков

Приостановилось поступление в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию данных по выборам столичного мэра с участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, в КГТИК уже 3 часа – с 14.00 – не обновляются данные по выборам как городского председателя, так и по выборам в Киевсовет. Представители КГТИК говорят, что к ним не поступают новые данные с участков.

В частности, по состоянию на 13.53 и до этого времени, остаются обработанными данные лишь с 100 из 1024 участков (9,77%) по выборам мэра. Напомним, что на первом месте находится Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ с 32,07% голосов избирателей с обработанных участков. Александр ОМЕЛЬЧЕНКО имеет 22,40%, Виталий КЛИЧКО – 22,13%.

Вместе с тем, по выборам в Киевсовет, по состоянию на 14.02 и до этого времени, обработаны данные со 100 из 1024 участков. По этим данным, лидирует БЮТ, получивший 24,83% голосов, Блок Леонида Черновецкого – 13,60%, блок «Наша Украина» - 8,60%, Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП – 7,99%, КГО Партии Регионов – 4,97%, КГО СПУ – 3,94%, Народный блок Литвина – 3,85%, Избирательный блок «Гражданский актив Киева» - 3,70%.

При этом 3% барьер не преодолели по результатам с 100 участков «Вече» с 2,71%, КГО КПУ - 2,61%, Избирательный блок «Киев – европейская столица» - 2,34%, Оппозиционный блок «НЕ ТАК!» - 1,77%, Украинский народный блок Костенко и Плюща – 1,56%, Блок Наталии ВИТРЕНКО – 1,4% и др.