Тюремщики говорят, что лекарства Луценко дают и об этом имеются его подписи

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтСУ, отметив, что «эта информация не отвечает действительности».

«С целью объективного информирования общества по существу данного вопроса Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает, что 8 ноября в условиях исправительной колонии специалистами Минздрава и ГПтС Украины был проведен комиссионный медицинский осмотр осужденного Ю.Луценко. После проведения этого осмотра врачами было назначено медикаментозное лечение осужденного под надзором медперсонала исправительной колонии, а также рекомендовано инструментальное и лабораторное дообследование состояния здоровья Ю.Луценко по профилю гастроэнтерологии, с возможной последующей консультацией врачей соответствующего профиля. Рекомендованное медикаментозное лечение он получает систематически, о чем свидетельствуют листы назначения и подписи на них самого Ю.Луценко о получении медпрепаратов», - отмечает пресс-служба ГПтС.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко заявил, что в Менский колонии его сознательно доводят до инвалидности.

Как говорится в заявлении экс-министра начальнику Менской исправительной колонии № 91, после проведения 8 ноября очередной медицинской комиссии он "так и не получил в течение 20 дней ни одной (!) таблетки из прописанных мне специалистами Минздрава медпрепаратов". "Это свидетельствует о сознательном доведении меня до инвалидности, что является вопиющим нарушением морали и закона", - подчеркнул экс-министр.