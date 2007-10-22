В НУ-НС обещают стопроцентную поддержку Тимошенко
07:20, 22 октября 2007Политика
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Каськив передумал
|Владислав Каскив
В частности, относительно отмены с Нового года призыва в армию, продолжения моратория на продажу земли и введения императивного мандата.
"Я убежден, что у меня есть многие сторонники в этой позиции политической, но это не есть та проблема, которая должна поломать наши надежды и наше задание создать демократическую коалицию. То есть, я абсолютно убежден, что каждый из 72 членов блока "Наша Украина - Народная самооборона" поддержит обязательно и демократическую коалицию, и поддержит своим голосованием Юлию Тимошенко", - сказал Каськив.
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