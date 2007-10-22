В НУ-НС обещают стопроцентную поддержку Тимошенко

Все 72 новоизбранных депутатов от блока "Наша Украина - Народная самооборона" поддержат кандидатуру Юлии Тимошенко на должность главы Правительства. Это член блока НУ-НС Владислав Каськив пообещал в интервью " 5 каналу ". Хотя раньше вместе с некоторыми своими коллегами выступал категорически против самых главных постулатов лидера БЮТ.

В частности, относительно отмены с Нового года призыва в армию, продолжения моратория на продажу земли и введения императивного мандата.

"Я убежден, что у меня есть многие сторонники в этой позиции политической, но это не есть та проблема, которая должна поломать наши надежды и наше задание создать демократическую коалицию. То есть, я абсолютно убежден, что каждый из 72 членов блока "Наша Украина - Народная самооборона" поддержит обязательно и демократическую коалицию, и поддержит своим голосованием Юлию Тимошенко", - сказал Каськив.