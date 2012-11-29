СМИ: Тимошенко возглавила рейтинг самых влиятельных женщин Украины
12:51, 29 ноября 2012Политика
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Экс-премьер Юлия Тимошенко возглавила Топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".
Юлия Тимошенко снова - сама влиятельная
Рейтинг будет объявлен сегодня вечером, но эксклюзивной информацией поделился телеканал 1 +1.
Возглавили рейтинг экс-премьер Юлия Тимошенко, заместитель главы Администрации президента Ирина Акимова и дочь второго президента Украины Леонида Кучмы Елена Пинчук.
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