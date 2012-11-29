СМИ: Тимошенко возглавила рейтинг самых влиятельных женщин Украины

Экс-премьер Юлия Тимошенко возглавила Топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

Рейтинг будет объявлен сегодня вечером, но эксклюзивной информацией поделился телеканал 1 +1. Возглавили рейтинг экс-премьер Юлия Тимошенко, заместитель главы Администрации президента Ирина Акимова и дочь второго президента Украины Леонида Кучмы Елена Пинчук.

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