Суд дал заявку на конвоирование Луценко в Киев

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя ГПтСУ Игорь Андрушко.

«Заявка от суда поступила, мы ее передадим конвою и завтра (29 ноября) планируем доставить», - сказал он.

На этом заседании Апелляционного суда Киева будет оглашаться полный текст постановления по его жалобе на приговор по делу об организации незаконной слежки.

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Как сообщал УНИАН, 17 августа Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Ю.Луценко подал апелляционную жалобу на этот приговор Печерского районного суда Киева.

Апелляционный суд начал рассматривать жалобу 20 ноября. В тот же день Ю.Луценко был доставлен в суд из Менской колонии, где он отбывает наказание. В период рассмотрения жалобы экс-министр находился в Лукьяновском СИЗО.

22 ноября Апелляционный суд огласил решение, которым оставлен без изменений приговор экс-главе МВД по уголовному делу об организации слежки. После этого Ю.Луценко отвезли обратно в колонию.

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Завтра, 29 ноября, в 10.00 Апелляционный суд Киева начнет оглашение полного текста определения, которым экс-министру внутренних дел отказано в удовлетворении жалобы на приговор.