Завтра суд расставит все точки над «і» в апелляции Луценко

Апелляционный суд Киева завтра в 10.00 начнет оглашение полного текста определения, которым экс-министру внутренних дел Юрию Луценко отказано в удовлетворении жалобы на приговор по делу о незаконной слежке за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Давыденко.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

«Мне интересно завтра услышать этот текст, в частности, особое мнение, и кто из судей коллегии его выразил», - отметил он.

По словам А.Баганца, сторона защиты экс-министра также завтра должна получить на руки полный текст определения суда апелляционной инстанции.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Ю.Луценко подал апелляционную жалобу на этот приговор Печерского районного суда Киева, которую Апелляционный суд начал рассматривать 20 ноября.

22 ноября этот суд объявил решение, которым оставлен без изменений приговор экс-министру внутренних дел по уголовному делу об организации слежки.