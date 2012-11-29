Общественные активисты требуют наказать судью

«Мы требуем подвергнуть наказанию преступного судью, милиционеров и других участников дела, которые способствовали и покрывали действия Юхимука», - сообщается на официальном сайте Демократического альянса.

В случае отсутствия реакции на это заявление Демократический альянс, Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины и общественное движение «Вільний простір» намерены начать массовые акции протеста.

Они обращают внимание на то, что 27 ноября заседание Северодонецкого суда состоялось вопреки тем фактам, что срок давности по сфальсифицированному делу против известной правозащитницы давно истек, а судьей в этом деле снова выступил Р.Юхимук, который раньше по этому делу брал самоотвод.

По мнению общественных активистов, само заседание суда происходило с многочисленными нарушениями: назначал заседание, выносил постановление судья, который находится в самоотводе; вопреки ст. 273 УПК Украины (в старой редакции, действующей относительно этого дела), которая не предусматривает перерывов при вынесении постановления суда, оглашение было перенесено секретарем на 10.00 следующего дня; судья покинул совещательную комнату и помещение суда, чем нарушил ст. 54 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

«Подобные действия являются дерзким свидетельством сознательного преследования Риммы Белоцерковской и заговором, который покрывается правоохранителями и властью», - считают общественные активисты.

Как сообщалось, северодонецкий судья Р.Юхимук 27 ноября объявил постановление об объявлении в розыск и об изменении меры пресечения в отношении Р.Белоцерковской.

Постановление суда адресовано для исполнения в Северодонецкий ГО УМВД Украины.

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Справка УНИАН. В 2008 году Р.Белоцерковская поддержала жителей Северодонецка в их протесте против незаконной застройки около одной из многоэтажек, более того попыталась заблокировать работу высотного крана. Организатор строительства применила против нее газовый баллончик. Вместе с тем уголовное дело по статье "хулиганство" возбудили в отношении Р.Белоцерковской.

22 мая текущего года Рубежанский городской суд в Луганской области по этому делу изменил меру пресечения Р.Белоцерковской из подписки о невыезде на заключение под стражу, а также объявил Р.Белоцерковскую в розыск.

25 мая прокуратура Рубежного ходатайствовала об изменении меры пресечения.

22 июня Рубежанским городским судом было рассмотрено и удовлетворено ходатайство государственного обвинителя по делу об отмене ранее избранной Р.Белоцерковской меры пресечения в виде заключения под стражу и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Уголовное дело в отношении нее было направлено в Апелляционный суд Луганской области.