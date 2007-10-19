Члены ЦИК разъедутся в Швейцарию, Польшу и Киргизию

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ и члены комиссии примут участие в наблюдении за референдумом и выборами в трех странах.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, 19-23 октября по приглашению Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Киргизской Республики В.ШАПОВАЛ осуществляет рабочую поездку в Киргизстан с целью наблюдения за проведением референдума. 21 октября в этой стране состоится всенародное голосование относительно проектов законов „О новой редакции Конституции Киргизской Республики” и „О новой редакции Кодекса Киргизской Республики о выборах в Киргизской Республике”. Оба проекта предложено для вынесения на референдум Президентом Киргизской Республики. Референдум будет проводиться согласно Указу Президента Киргизии и с целью завершения конституционной реформы, усовершенствования конституционного устройства и управления, обеспечения реального участия политических партий, женщин, молодежи, представителей различных национальностей и социальных групп в формировании государственных органов власти.

Планируется, что во время рабочей поездки В.ШАПОВАЛ встретится с руководством Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Киргизской Республики, территориальной и участковых комиссий по проведению референдума, а также посетит несколько участков для голосования.

Кроме того, председатель ЦИК проведет встречу и обсудит пакет актуальных вопросов с членами Украинского общества Киргизии „Берегиня”.

Согласно Договору о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией и Национальной избирательной комиссией Республики Польша 19-22 октября члены ЦИК Игорь ЖИДЕНКО и Александр ШЕЛЕСТОВ посетят с рабочей поездкой Республику Польша.

Целью этого визита является участие в наблюдении за проведением внеочередных выборов в сейм и сенат этой страны.

В это же время член Центризбиркома Валерий ШЕЛУДЬКО находится в рабочей поездке в Швейцарской Конфедерации. По приглашению Федерального департамента иностранных дел этого государства он будет осуществлять наблюдение за проведением парламентских выборов в кантоне Тургау, которые будут проходить 21 октября.