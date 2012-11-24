Пресс-служба Литвина обиделась за шефа

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины.

«В связи с появлением в средствах массовой информации комментариев клеветнического характера относительно председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина, которые, очевидно, связаны с тем, что борьба за должность руководителя парламента вступила в решающую фазу, пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины заявляет, что председатель Верховной Рады, в соответствии с законодательством, организует работу и возглавляет Подготовительную депутатскую группу, когда он избран депутатом, которая прорабатывает вопрос по организации и проведению пленарных заседаний первой сессии Верховной Рады Украины нового созыва», - сказано в документе.

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Поскольку предложения о составе такой Группы вносят политические партии, между избирательными списками которых распределены депутатские мандаты, и народные депутаты-самовыдвиженцы, избранные в одномандатных округах, В.Литвин вошел в состав Подготовительной депутатской группы по предложению Партии регионов. Другие политические партии отнеслись к этому спокойно, ввиду того, что их совокупная квота на представительство в Подготовительной депутатской группе фактически сопоставима с квотой Партии регионов, добавили в пресс-службе Аппарата ВР.

«Истоки и причины таких неадекватных комментариев очевидны: некоторые претенденты на должность председателя Верховной Рады Украины с помощью политтехнологов, которые их обслуживают, прибегли к циничным и лживым утверждениям, увидев в этом факте угрозу для себя.

Рекомендуем этим деятелям, в частности и тем, которые внезапно пришли в себя и оторвались от своих молодых пассий, чтобы выступить с «разоблачением», успокоиться и вернуться в привычное для себя состояние», - отмечается в заявлении.

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В Аппарате ВР напомнили, что позиция В.Литвина четко определена и уже неоднократно озвучена: «он не собирается никуда вступать, не претендует ни на какие должности и намерен работать рядовым депутатом в Комитете по вопросам науки и образования».

«Такие примитивные и дешевые трюки свидетельствуют об отсутствии любых моральных тормозов и элементарной политической выдержки как у заказчиков, так и у исполнителей этой обманчивой кампании, которые прибегли к огульно-безосновательным выпадам», - сказано в заявлении.