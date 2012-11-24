Азаров удивлен отношением оппозиции к работе

О этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Вчера я впервые принял участие в работе подготовительной группы по организации работы новой сессии Верховного Совета. Первое, что меня удивило, это то, что на заседание рабочей группы пришли председатель Верховного Совета, премьер-министр Украины, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов и (не пришел - УНИАН) ни один из руководителей или лидеров партийных списков, прошедших в Верховный Совет партий. На мой взгляд, это было не только в связи с неуважением к своим коллегам, но и непонимание важного значения, которое в жизни нашей страны играет парламент. Еще раз подчеркиваю, это было первое подготовительное заседание рабочей группы", - сказал Н.Азаров.

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В связи с этим премьер отметил, что участвовал в работе многих подобных групп, и за все годы впервые столкнулся с такой ситуацией. Он подчеркнул, что обычно на первое заседание всегда собирались все руководители партий, прошедших в парламент.

"Но еще больше меня удивило то, что по сути все три часа заседания рабочей группы свелось к обструкции со стороны оппозиции и нежеланию решать конкретные вопросы работы Верховного Совета. На заседание рабочей группы прибыло большое количество СМИ и, мне кажется, что благодаря этому и непониманию многих новых политиков, избранных депутатами, это заседание свелось к очередному шоу. А ведь перед страной стоит так много задач и так много проблем, которые необходимо решать! Для их решения нужны и компетентность, и объективность, и взвешенность, и умение находить компромиссы, но меньше всего нужны амбициозность, политиканство, игра на публику", - подчеркнул Н.Азаров.

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По словам премьера, ему хотелось бы, чтобы народные избранники в полной мере ощутили свою ответственность и поняли большое различие между предвыборной риторикой и необходимостью очень серьезно работать над документами, над принятием решений.

"Если уж премьер-министр страны нашел в своем графике три часа времени для работы этой подготовительной группы, то возникает вопрос: от чего у остальных лидеров партий не нашлось аналогичного времени и чем они были заняты? Но тем не менее будем надеяться на то, что новый Верховный Совет все-таки отойдет от предвыборной эмоциональности и займется делом", - резюмировал глава правительства.