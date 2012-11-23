Яценюк и Турчинов «бескомпромиссно» ушли от Литвина
Оппозиция не изменит своего требования относительно принятия Верховной Радой следующего созыва первоочередного решения об обязательном персональном голосовании народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель совета ОО «Батьківщина» Арсений Яценюк, покидая здание парламента.
Вместе с А.Яценюком из Верховной Рады также вышел первый заместитель лидера партии «Батьківщина» Александр Турчинов.
Оба политика заверили журналистов, что принимали участие в совещании под председательством спикера Владимира Литвина.
А.Яценюк заметил, что именно потому, что депутаты голосуют не персонально, а друг за друга, парламент принял «Харьковские соглашения», языковой закон, бюджет, налоговый кодекс и тому подобное.
«Парламент не будет работать, пока не заработает система личного голосования, и дальше мы ни в каких переговорах не двигаемся. Нет никаких компромиссов», - отметил А.Яценюк.
В то же время, отвечая на вопрос журналистов, будет ли оппозиция участвовать в следующих заседаниях подготовительной группы по организации работы ВР седьмого созыва, А.Яценюк сказал: «Конечно, оппозиция придет, потому что у нас есть базовое требование, и мы будем добиваться выполнения этого требования всеми законными способами».