Яценюк и Турчинов «бескомпромиссно» ушли от Литвина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель совета ОО «Батьківщина» Арсений Яценюк, покидая здание парламента.

Вместе с А.Яценюком из Верховной Рады также вышел первый заместитель лидера партии «Батьківщина» Александр Турчинов.

Оба политика заверили журналистов, что принимали участие в совещании под председательством спикера Владимира Литвина.

А.Яценюк заметил, что именно потому, что депутаты голосуют не персонально, а друг за друга, парламент принял «Харьковские соглашения», языковой закон, бюджет, налоговый кодекс и тому подобное.

«Парламент не будет работать, пока не заработает система личного голосования, и дальше мы ни в каких переговорах не двигаемся. Нет никаких компромиссов», - отметил А.Яценюк.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, будет ли оппозиция участвовать в следующих заседаниях подготовительной группы по организации работы ВР седьмого созыва, А.Яценюк сказал: «Конечно, оппозиция придет, потому что у нас есть базовое требование, и мы будем добиваться выполнения этого требования всеми законными способами».