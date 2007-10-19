Ющенко советуют быть с Тимошенко сильным как Буш

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что оранжевая коалиция имеет шансы на существование в том случае, если президент полностью поддержит идею ее создания.

Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

"Я считаю, что если Виктор Андреевич не изменит свое видение коалиции и оппозиции и будет поддерживать оранжевую коалицию, она будет создана, и при активной поддержке Президента коалиция имеет перспективу существования", - цитирует Кравчука Лига.

Он добавил, что в крайнем случае, такая коалиция при поддержке Президента может действовать до президентских выборов.

Также первый президент Украины уточнил по просьбе журналистов, чтобы премьер-министром стала Юлия Тимошенко, президент должен быть реальной действующей фигурой, то есть либо по образцу президента США - влиятельным и сильным, либо по образцу королевы, без существенного влияния.

Также Кравчук отметил, что широкая коалиция могла быть создана еще до выборов.

Он отметил, что для этого уже были достигнуты определенные договоренности. Вместе с тем, Кравчук отметил, что такой вариант развития событий был маловероятным, поскольку для эффективной деятельности широкой коалиции нужно иметь единую платформу, а политические силы не хотели идти на это.

Украинская правда