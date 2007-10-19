Кравчук не верит, что Литвин победит Тимошенко

Лидер блока Владимир ЛИТВИН, заявив о своих президентских амбициях, должен оставаться вне коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК.

По его словам, он (В.ЛИТВИН – УНИАН) должен найти «свое собственное поведение». «Веры в то, что он победит Юлию ТИМОШЕНКО на президентских выборах у меня нет, но, по крайней мере, попробовать можно», - отметил Л.КРАВЧУК.

По мнению Л.КРАВЧУКА, «попробовать нужно на своей платформе, на своей программе, а не пойти к кому-то и оттуда выступать через забор». По его словам, В.ЛИТВИН присоединился бы к демократической коалиции, «если бы они (речь идет о БЮТ и НУ-НС – УНИАН) пригласили его с самого начала», согласившись при этом вписать в соглашение его программные принципы. Экс-президент считает, если эти политические силы не дают В.ЛИТВИНУ такой возможности, то тогда не может идти речь о его присоединении к коалиции. В то же время Л.КРАВЧУК добавил, что вопрос о присоединении к коалиции является делом самого В.ЛИТВИНА и его блока.