Вице-глава МИД Польши: безвизовый режим с ЕС Украине может перепасть раньше, чем ассоциация

Европейский Союз может ввести безвизовый режим для граждан Украины еще до вступления в силу парафированного весной этого года договора об ассоциации между европейским объединением 27 стран и его крупнейшим непосредственным соседом на Востоке.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказала заместитель польского министра иностранных дел Катажина Пелчинска-Наленч на конференции, посвященной восточной политике Польского государства.

"Вопрос отмены виз для граждан Украины не связан с ратификацией Соглашения об ассоциации, и может быть решен раньше", - сказала вице-министр, слова которой приводит Polskie Radio.

Представитель польского правительства сказала, что Польша поддерживает ратификацию договора об ассоциации с Украиной, который включает в себя тоже создание зоны свободной торговли, как целостного документа - без его так называемой поэтапной ратификации.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз фактически заблокировал подписание и ратификацию договора об ассоциации с Украиной из-за заключения с августа 2011 года экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко, дело которой европейские политики называют "политически мотивированным", призывая украинскую власть освободить ее из тюрьмы.

Украинская власть, между тем, считает правомерным осуждение экс-премьера и призывает не делать ее дело препятствием на пути европейской интеграции украинцев.

Справка УНИАН. Украина и ЕС подписали план введения безвизового режима осенью 2010 году, и, по мнению экспертов, власть могла бы реализовать положения этого документа за 2-5 лет.

После парафирования договора об ассоциации, который должен приблизить вступление Украины в Евросоюз, эксперты оценивали необходимое время для подписания и ратификации документа всеми 27 парламентами стран-членов ЕС и украинской Верховной Радой в срок до 5 лет.