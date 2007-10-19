Черновецкий предлагает Луценко провериться ”на брудершафт”

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что готов вместе с лидером блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрием ЛУЦЕНКО пройти любую проверку и тесты в прямом эфире «5 канала», Первого Национального канала, ТРК «Киев» или другого телеканала на предмет употребления наркотиков или получения взяток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Я готов выступить на любом телеканале с Ю.ЛУЦЕНКО с проверкой его и меня на предмет употребления наркотиков и спиртного. Я также за то, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО прошел проверку с применением детектора лжи на предмет взяточничества, в том числе и относительно провоза наркотиков в Украину в период его пребывания на посту руководителя МВД».