Конкурента Мороза выгнали из СПУ

16 октября Голосеевским районным в городе Киеве комитетом СПУ было принято решение об исключении Василия Волги из рядов партии. Об этом сообщает сайт СПУ

По словам первого секретаря Голосеевского райкома Татьяны Власюк, серьезных причин для решения, принятого относительно Волги на расширенном заседании Голосеевского районного комитета и Центральной контрольной комиссии, было несколько.

“Начиная с июня 2005-го и до этого времени Василий Волга на заседаниях Голосеевского районного комитета (а он является членом именно нашей районной парторганизации) присутствовал... дважды! - сказала Татьяна Власюк. - В первый раз - когда мы принимали его и других представителей общественного объединения "Общественный контроль" в ряды партии, ну а во второй раз - как раз на недавнем заседании, на котором его и исключили из рядов СПУ. Впрочем, речь идет здесь совсем не о формальностях, ведь Василий Волга не только не появлялся на заседания, а, к сожалению, вообще отказывался принимать участие в работе своей первички, решать проблемы жителей своего микрорайона и тому подобное. Фактически, он почти никак не приобщался к работе партийной организации, а это, безусловно, является грубым нарушением Устава СПУ. Мы, со своей стороны, всячески пытались подключить Василия Александровича к нашей работе, однако напрасно. К сожалению, у нас создалось досадное впечатление, что Василий Александрович считал себя человеком со слишком высоким статусом, чтоб работать в партии наравне со всеми. Но СПУ - демократическая партия! Потому в принятом нами 16 октября решении и появляется формулировка "исключить из членов СПУ за действия, несовместимые с Уставом партии".