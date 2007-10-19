Янукович может уйти в тень

В случае перехода в оппозицию, Партия регионов может сформировать теневой Кабинет министров

Об этом в интервью Радио Свободазаявил представитель этой политической силы Юрий Мирошниченко.

«Эта идея не новая, она выплывает в известной мере из законопроекта об оппозиции, который мы приняли в первом чтении. В нем теневому правительству уделяется достаточно много внимания – и право на содоклад по бюджету, участие в роботе правительства, право выступления на заседании и так далее. Я не исключаю, что Партия регионов будет использовать этот инструмент политической деятельности, с тем, что бы сформировать программную альтернативу, альтернативный курс», – сказал представитель Партии регионов.

БЮТ и блок «Наша Украина – Народная Самооборона», которые объявили о формировании парламентской коалиции, считают принятие закона об оппозиции одним из первоочередных шагов.